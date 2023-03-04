الاتحاد التونسي يكشف عن الأندية المشاركة في كأس الملك سلمان

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم، مساء الجمعة، عن الأندية المشاركة في منافسات البطولة العربية «كأس الملك سلمان»، والتي ستقام في السعودية الصيف القادم.

وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات البطولة العربية للأندية، بمشاركة 37 فريقا خلال الفترة بين 20 يوليو حتى 5 أغسطس القادم.

وقال الاتحاد التونسي في بيان رسمي: «استجاب الاتحاد العربي لطلب الجامعة التونسية لكرة القدم بإضافة فريق تونسي ثالث للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية ، وقد فوض الاتحاد العربي الجامعة التونسية لكرة القدم، لاختيار الفريق الثالث الذي سوف يلعب التصفيات التأهيلية لكأس سلمان».

وأضاف البيان: «مع احترام لوائح المسابقة التي تؤكد على أن تكون الفرق المشاركة قد تحصلت على الترتيب من 1 الى 4 بالنسبة للموسم 2021-2022، ولذلك وتبعا لنفس المبدأ الذي اعتمدته الجامعة في اختيار الاتحاد الرياضي المنستيري باعتبار حصوله على المرتبة الثانية في الموسم المذكور، فقد وقع الاختيار على النادي الرياضي الصفاقسي باعتبار ترتيبه الثالث في بطولة موسم 2021-2022 للمشاركة في التصفيات التأهيلية لهذه الكأس».

وأتم البيان: «وسيرافق الصفاقسي فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، علما أن التصفيات سوف تدور خلال شهري أبريل ومايو، والنهائيات سوف تكون في شكل دورة مجمعة في السعودية انطلاقا من 20 يوليو 2023، وبالمناسبة ترجو الجامعة حظا موفقا لكل من الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الرياضي الصفاقسي في هذه المسابقة».