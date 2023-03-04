السعودية تحبط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون عبر الحدود مع الأردن

تمكنت السعودية من إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون مخبأة في "طماطم ورمان" وذلك في ارسالية إلى المملكة عبر منفذ الحديثة الحدودي البري للسعودية مع الأردن.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في منفذ الحديثة، في بيان لها، يوم الجمعة، إنها تمكّنت من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت مليونين و15ألفا و110 حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأضافت أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ الحديثة، عبارة عن "طماطم ورمان" محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية، بحيث جرى إخفاؤها داخل تجاويف ثمار الطماطم والرمان.

وكان السفير السعودي في لبنان وليد بخاري أعلن في 30 أغسطس الماضي، أن السلطات السعودية ضبطت 700 مليون من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان منذ العام 2015.

وعلقت السعودية في أبريل 2021، استيراد الفواكه والخضار من لبنان أو السماح بمرورها على أراضيها بعد ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاجون مُخبأة ضمن شحنة رمان.