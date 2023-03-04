النيابة تطلب تحريات مصرع عجوز صدمه توكتوك في الإسكندرية

طلبت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم السبت، تحريات المباحث الجنائية، حول مصرع "سعيد.م.ج"، 60 عامًا، بالمعاش، متأثرًا بجراحه، بعدما صدمته مركبة "توكتوك" بدون لوحات معدنية، في منطقة الدخيلة غربي الإسكندرية، وتم إلقاء القبض على قائدها.

كما طلبت النيابة الاستعلام عن المركبة لدى إدارة شرطة المرور، ومدها بتقرير الطب الشرعي الخاص بمناظرة جثة الضحية، لبيان سبب الوفاة، مع التصريح بتسليمها لأسرها لمواراتها الثرى، وسؤال شهود العيان، ومناظرة كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة شرطة المرور، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث سير في نطاق حي العجمي، وأسفر عن مصرع شخص.

وبانتقال الشرطة رفقة سيارات الإسعاف والحماية المدنية، إلى موقع البلاغ تبين من المعاينة والفحص الأولي وقوع الحادث في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، حيث تسبب في توقف الحركة المرورية بالطريق.

وبالفحص تبين وجود جثة مسجاة في نهر الطريق، وبسؤال شهود العيان أفادوا بأنه وأثناء محاولة الضحية عبور الطريق، صدمته مركبة الـ"توكتوك" والتي كانت مسرعة، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

فيما اتهم شقيق الضحية قائد مركبة الـ"توكتوك" بالتسبب في الحادث، حيث ألقى ضباط مباحث القسم القبض عليه وبفحص حالته تبين أنه يدعى "إبراهيم.م.أ"، سائق، وأن المركبة بدون لوحات معدنية، وغير مرخصة من الجهات المعنية.

تم التحفظ على المركبة، ونقل الجثة إلى المشرحة، وإعادة تسيير حركة السيارات على الطريق، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق..