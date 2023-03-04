رئيس حزب مصر الحديثة: قرارات الرئيس انحياز للمواطن البسيط في ظل الظروف العالمية العصيبة

وصف رئيس حزب مصر الحديثة وليد دعبس، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، بأنها "لا تخرج إلا من حكيم" في ظل الظروف العصيبة الراهنة التي يعيشها المصريين على إثر الأزمات العالمية المتتالية.

وقال دعبس في بيان له، "إن قرارات الرئيس جاءت لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وهو ما يثبت للجميع أن المواطن البسيط دائما في أولويات الرئيس"، مضيفا "قرار رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي سيكون له أثر ملموس على الصناعات الصغيرة وأصحاب المشاريع من الشباب، وهو ما ينفي أي مزاعم تتبانها أي جهات خارجية".

وأوضح أن هذه القرارات تؤكد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح، والرئيس يقدر ما يتحمله المصريون، مضيفا أن الحزب يؤكد على تأييد الرئيس في كل قراراته، كما يجدد حزب مصر الحديثة ثقته ودعمه لسياسات الدولة الحكيمة.

وأشار دعبس إلى أن تلك القرارات التي أثلجت صدور الجميع، جاءت انحيازا للمواطنين ليكونوا قادرين على مواجهة الغلاء وظروف المعيشة القادمة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لعدد من الإجراءات الهامة التي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط والتي تضمنت: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

كما وجه بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالي بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا، وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا، وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً، وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا.

كما تم زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023، وتم رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا اعتباراً من أول أبريل 2023، وتم زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل.