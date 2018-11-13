هيئة الدواء تقدم نصائح لمرضى الضغط المرتفع للتخفيف من أعراض البرد

نصحت هيئة الدواء المصرية مرضى الضغط المرتفع للتخفيف من أعراض البرد باتباع ما يلي:​



1- سؤال الصيدلي عن استخدام مضادات الهيستامين "غير الوصفية"، واللي ممكن تساعد في إزالة الاحتقان، وأكثر أمانا من مزيلات الاحتقان، وتستخدم غالبا لعلاج الحساسية.​



2- استخدام Guaifenesin: طارد للبلغم بيساعد على التخلص من احتقان الجيوب الأنفية والسعال.​



3- استخدم بخاخ الأنف الملحي للتخلص من احتقان الأنف.​



4- اتباع طريقة مناسبة لتلطيف الحلق، مثل غرغرة بماء مالح دافئ، شرب ماء دافئ مع عصير الليمون والعسل، أو أقراص النعناع.​



6- الاكثار من شرب السوائل، لأنها تساعد على التخلص من البلغم والمخاط.​



7- الحصول على قسط وافر من الراحة.​



8- استشارة مقدم الرعاية للتأكد من مدى أمان الدواء.



‏ونصحت الهيئة مرضى الضغط المرتفع بتناول المستحضرات التي تحتوي على باراسيتامول لتسكين الألم؛ لأن بعض الأنواع الأخرى من المسكنات قد تسبب احتباس السوائل بالجسم، وتؤثر على وظائف الكلى، وذلك يساعد على ارتفاع ضغط الدم بشكل أكبر، مع ضرورة استشارة الصيدلي لمعرفة البدائل غير الوصفية المناسبة.