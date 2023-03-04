كونتي يعود لقيادة توتنهام بعد مباراة وولفرهامبتون

يغيب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، مرة أخرى، عن مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون المقرر إقامتها اليوم السبت، ولكنه سيعود للعمل غدًا الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا"، أن توتنهام يتوجه لملعب وولفرهامبتون عقب الخسارة صفر / 1 أمام شيفيلد يونايتد، في كأس الاتحاد الإنجليزي، الأربعاء الماضي.

وكشف كريستيان ستيليني، المدرب المساعد، بعد الفوز على تشيلسي أن كونتي سيعود هذا الأسبوع، ولكن المدرب الإيطالي سيغيب لمباراة أخرى قبل أن يتمكن من العودة عقب خضوعه لجراحة لاستئصال المرارة في الأول فبراير الماضي.

وقال ستيليني قبل أن يتم سؤاله عن سبب عدم تمكن كونتي من العودة لعمله قبلها بيوم :" قلت إنه سيعود هذا الأسبوع، ومباشرة بعد مباراة وولفرهامبتون سيكون في لندن وسيتولى تدريب الفريق بداية من الأحد".

وأضاف :"هذا السؤال للإدارة الطبية لأنهم حددوا الجدول الزمني لشهر واحد".

ورغم أن توتنهام مازال ينافس في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فإنه يبدو أن انتظار الفريق للتتويج بلقب سيستمر للعام السادس عشر. و

يظل توتنهام مسيطرا على إمكانية إنهاء الدوري في المربع الذهبي، بينما يعتقد ستيليني إن هذا سيتم اعتباره نجاحا هذا الموسم، إلا أنه يتفهم إحباط الجماهير.

وبسؤاله عما إذا كان إنهاء الدوري في المربع الذهبي يعد بمثابة نجاح هذا الموسم، أكد ستيليني "نعم". وأضاف :"يجب أن تؤمن بهذا، تؤمن بنفسك ويمكنك أن تغير الموسم في كل لحظة مثلما فعلنا في الموسم الماضي".