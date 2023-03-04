العراق: لا اشتراطات أمريكية علينا بشأن قضية الدولار ولن نسمح بانهيار الدينار

قال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، إنه لا توجد اشتراطات على العراق من قبل أمريكا بشأن قضية الدولار، "ولن نقبل اشتراطات من أحد".

وأضاف السوداني - في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت - "ناقشنا مع واشنطن الأوضاع الاقتصادية، وقلنا إننا نريد الالتزام بعمليات التحويل وفق النظام العالمي".

وأشار إلى أن تخفيض سعر الدولار كان مطروحا، منوها إلى أن الوضع المالي العراقي في أفضل الحالات الآن، ولن نسمح بانهيار الدينار.

وأوضح أن الرصيد الإجمالي للعملة في البلاد تجاوز 100 مليار دولار، وهناك وضع اقتصادي هو الأفضل في تاريخ العراق من حيث الإيرادات والرصيد.

ورأى أن المضاربة بالدولار وتهريبه موجود في كل دول العالم وهناك دول وتجار يستفيدون من هذه العملية، مبينا أن حكومة إقليم كردستان تبدي دعما في الحد من عملية تهريب الدولار.

وحول مخاوف العراق من مستقبل المياه، قال السوداني إن انخفاض مناسيب المياه تنجم عن شح الأمطار، مشيرا إلى أن الجفاف ليست في العراق فحسب، بل في كل دول المنطقة، مبينا أن دول الجوار العراقي لجأت إلى سياسات مائية "على خلاف الاتفاقيات الملزمة بين الدول المتشاطئة، ونحن نحاول تأمين المياه للمزارعين والحفاظ على مياه الشرب".

وحول العلاقات العراقية السعودية، قال السوداني إن المملكة العربية السعودية دولة محورية وشريك استراتيجي للعراق، مضيفا "كان هناك لقاء مع ولي العهد السعودي في الرياض على هامش القمة العربية الصينية، واتفقنا على جدول أعمال لثلاث سنوات يبدأ بزيارات واجتماعات وتفعيل للشراكات، كما وقعنا على مذكرة تفاهم أمني مع السعودي، هي الأولى منذ 40 عاما".

ولفت إلى أن الحكومة العراقية تتبنى الحفاظ على الدور الريادي للعراق في المنطقة.

وأشار إلى أن مصالح الدول العربية تقتضي التفاهم والتفاعل في مشاريع وشراكات اقتصادية، وهناك عناصر قوة لدى كل دولة، قائلا: "وفي حال التكامل بين هذه الدول؛ سوف تضيف لنا جميعا المزيد من القوة والاستقرار".