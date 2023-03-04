قال سفير الأمم المتحدة السابق الدكتور فاضل الزعبي، إن أوكرانيا ترغب في تمديد اتفاقية الحبوب لمدة عام بدلًا من 120 يومًا، مشيرًا إلى أن موسكو لديها تحفظات خاصة بعدم الوفاء بالجزء الخاص بها، وعدم أخذ مصالح الموردين الروس في الاعتبار، من ناحية المنتجات الزراعية والأسمدة.



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن «معظم صادرات الحبوب الأوكرانية تذهب إلى الدول الغربية»، منوهًا أن تلك الدول «ترعى الاتفاق وترفع الضغوطات على التصدير الروسي، ولا تقدم التسهيلات لموسكو».



ونوه أن الملف يشهد حالة من الضبابية، في الوقت الحالي، متوقعًا حل الأمور وتمديد الاتفاق؛ لأن عدم التمديد يعني الكثير من الأزمات في سوق الغذاء العالمي، وخاصة القمح.



وأشار السفير الأممي السابق، إلى أن الكميات المنتجة من القمح والحبوب الخشنة هذا العام، أقل بنسب بسيطة مقارنة بالعام الماضي، منوهًا في الوقت نفسه، أن تلك النسب مؤثرة على حالة السوق لعدة أسباب بينها تأخر مواعيد الحصاد، والتغيرات المناخية، وعدم ثبات أسعار العملات المحلية.



وحذر من أن عدم تمديد الاتفاق يضغط بصورة إضافية على وضع الأمن الغذائي والتجارة الدولية، موضحًا أن «أوكرانيا صدرت خلال عام ما يقارب من 32 مليون طن حبوب، بنسبة أقل مما صدرته العام الماضي بلغت 26%».



ولفت إلى أن «الأسباب الاقتصادية الأخرى المستمرة كالوضع الاقتصادي الهش، والركود الاقتصادي العالمي، تؤدي إلى ضغط هائل عالميًا، إذا لم يتم تجديد اتفاق الحبوب».





