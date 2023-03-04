الجمارك العراقية تقرر منع دخول المشروبات الكحولية بكل أنواعها

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وجهت الهيئة العامة للجمارك في العراق، اليوم السبت، كل المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكل أنواعها.

وذكرت الهيئة، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، أن توجيها جاء استنادا إلى قانون واردات البلدية لسنة 2023 والمنشور بجريدة الوقائع العراقية.

وكانت جريدة "الوقائع" الرسمية نشرت يوم 22 فبراير الماضي، قانونا للبلديات كان مجلس النواب قد أقرّه نهاية عام 2016، "يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة".

ولا تؤخذ القوانين التي يشرّعها البرلمان أو الحكومة طريقها إلى التنفيذ قبل أن تنشر في "الوقائع".