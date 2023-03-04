كوريا الجنوبية: الحزب الحاكم يستعد لاختيار زعيم جديد

يبدأ حزب "سلطة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تصويتا لاختيار زعيم جديد لقيادة الحزب خلال الانتخابات العامة المقررة العام المقبل والمساعدة في دعم خطة الرئيس "يون سيوك-يول"، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ويتصدر السباق النائب "كيم جي -هيون"، الذي يعتبر المفضل لدى يون بشكل كبير، مدعوما بأكثر من 40 %، يليه النائب "آهن تشيول -سو " ثم المحامي "تشون ها -رام" فرئيس الوزراء السابق هوانج كيو -آن، حسبما أفادت أحدث استطلاعات للرأي.

وفي حالة عدم فوز أي من المرشحين الأربعة بالأغلبية في التصويت الأول، سيتم إجراء جولة إعادة .

ومن المتوقع أن يدلي نحو 840 ألف من أعضاء الحزب، وهو أكبر عدد لحزب محافظ حتى الآن، بأصواتهم عبر الهواتف العادية والمحمولة في غضون الأيام الأربعة المقبلة لاختيار أحد المرشحين.

ومن المقرر أن يعلن حزب "سلطة الشعب" اسم الفائز في مؤتمره الوطني يوم الأربعاء المقبل، إلا أنه في حالة إجراء جولة إعادة، سيعلن الحزب عن زعيمه الجديد في 12 مارس الجاري.