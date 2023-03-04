شركات سيارات ترفع أسعار بعض موديلاتها بقيمة تصل لـ35 ألف جنيه

ارتفعت أسعار بعض أنواع السيارات فى السوق المحلية بقيمة تتراوح بين 5 آلاف و 35 ألف جنيه خلال شهر مارس الحالى، بحسب ما أعلن عنه عدد من الشركات العاملة فى السوق مطلع الشهر الحالى.



أريزو 5

ارتفع سعر بيع شيرى أريزو 5 موديل 2023 بقيمة 5 آلاف جنيه ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى 375 ألف جنيه مقابل 370 ألفا، بينما ارتفعت الفئة الثانية لتصل إلى 415 ألف جنيه بدلا من 410 آلاف، والثالثة إلى 440 ألف جنيه بدلا من 435 ألف.



تيجو 3

ارتفع سعر شيرى تيجو 3 موديل 2023 بنحو 5 آلاف جنيه ليصل إلى 520 ألف جنيه بدلا من 515 ألف جنيه.



تيجو 7

ارتفع سعر بيع تيجو 7 موديل 2023 بقيمة 10 آلاف جنيه ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى 610 آلاف جنيه مقابل 600 ألف، بينما ارتفعت الفئة الثانية لتصل إلى 660 ألف جنيه بدلا من 650 ألفا.

بينما استقرت أسعار تيجو 7 برو وتيجو 8 كما هى دون تغيير.



النترا HD

ارتفع سعر بيع النترا HD موديل 2023 بقيمة 5 آلاف جنيه ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى 555 ألف جنيه مقابل 550 ألف، بينما ارتفعت الفئة الثانية لتصل إلى 565 ألف جنيه بدلا من 560 ألفا، والثالثة إلى 580 ألف جنيه بدلا من 575 ألفا، والرابعة إلى 590 ألف جنيه بدلا من 585 ألفا.



أكسنت RB

ارتفع سعر بيع أكسنت RB موديل 2023 بقيمة 5 آلاف جنيه ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى 455 ألف جنيه مقابل 450 ألفا، بينما ارتفعت الفئة الثانية لتصل إلى 465 ألف جنيه بدلا من 460 ألفا، والثالثة إلى 480 ألف جنيه بدلا من 475 ألفا، والفئة الرابعة إلى 494 ألف جنيه بدلا من 489 ألفا، والفئة الخامسة والأخيرة لـ504 آلاف مقابل 499 ألف جنيه.



فورد

ورفعت شركة فورد أسعار سيارات فورد فوكاس فى مصر بقيمة وصلت إلى 35 ألف جنيه، ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى 775 ألف جنيه مقابل 740 ألفا، بينما ارتفعت الفئة الثانية لتصل إلى 805 آلاف جنيه بدلا من 770 ألفا، والثالثة إلى 795 ألف جنيه بدلا من 760 ألفا، والفئة الرابعة إلى 840 ألف جنيه بدلا من 805 الاف، والفئة الخامسة والأخيرة لـ 835 ألفا مقابل 800 ألف جنيه.

وشهدت سوق السيارات المصرية، خلال العامين الماضيين، موجة زيادات متتالية فى الأسعار طالت جميع السيارات تقريبا بنسب كبيرة، نتيجة زيادة الوكلاء والمستوردين للأسعار، بسبب خفض غالبية الإنتاج عالميا، بسبب مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع تكلفة الشحن وتعطل سلاسل الإمدادات.

وتوقع عدد من العاملين بسوق السيارات، استمرار تراجع مبيعات السيارات بنسبة تصل إلى 30% خلال النصف الأول من العام الجديد 2023.