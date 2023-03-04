قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه تربى «تحت مستوى الفقر»، مؤكدًا أنهم كانوا أعزاء النفس رغم ذلك.



وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء السبت: «اشتغلت شيّال عشان أقدر أكمل تعليمي بكل فخر واعتزاز، ومكنش في أي نوع من أنواع كسرة النفس، تربينا تربية تحت مستوى الفقر لكننا كنا أغنياء النفس».



وأكمل: «مكناش لاقيين ناكل، لكن كنا لاقيين نحترم نفسنا والثقة في الله وإزاي نصلي، إلى أن أوصلنا الله إلى ما أوصلنا إليه من فضل وكرم بفضل عطائه».



وأشاد بحديث الفنانة نشوى مصطفى، عن عملها في بيع الملابس والوجبات الجاهزة في العتبة، حتى تكمل تعليمها لأنها نشأت في أسرة أقل من المتوسطة، موضحًا أن والد الفنانة حرم من التعليم، وكان يحلم بتخرج أولاده في الجامعة.









وذكر أنه تعلم من الحديث النبوي: «هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد»، أن أيام الصعوبة وقلة المال والاحتياج، تثير الفخر والكرامة، مؤكدًا أنها تمر على الإنسان دون أن تجرح قلبه أو تخدش كرامته، أو تقتل فيه عزة النفس والثقة بالله.



ونوه أن أعداء الوطن سيتهمونه بالتبرير للحكومة بهذا القول، معقبًا: «أعداء الوطن والقطيع هيقولوا بصوا بيحضر الناس عشان الفقر والأيام الجاية، والله على ما أقول شهيد أنا بريء من هذا الأمر، عاوز أقول لكم إن الغنى والفقر في كل الدنيا والأمر متعلق بكيفية الخروج من الأزمة ورأسك مرفوع».





