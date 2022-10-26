الاتحاد الأوروبي يرسل 5700 لوح شمسي لأوكرانيا لتشغيل البنية التحتية وسط القصف الروسي

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أوكرانيا ستتلقى قريبًا ما يقدر بـ 5700 لوح شمسي لتشغيل البنية التحتية الحيوية وسط الهجمات الصاروخية الروسية.

وقالت فون دير لاين في تصريحات -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت- "الآن، يمكنني أن أعلن أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الألواح الشمسية إلى أوكرانيا قريبًا. حيث ستتبرع شركة الطاقة الإيطالية ENEL بـ 5700 لوح شمسي لأوكرانيا".

وأضافت أن الألواح الشمسية منتجة في أوروبا، بدعم من صندوق الابتكار الأوروبي، مشددة على أن روسيا تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بضربات متعمدة.

ووفقًا لرئيسة المفوضية الأوروبية، يمكن لهذه الألواح أن تغطي أكثر من 11 ألف متر مربع من أسطح المباني العامة.

وأكدت على قناعتها بأن هذه الخطوة الأولى ستكون مصدر إلهام للشركات الأوروبية الأخرى وكذلك الدول الأعضاء حتى تتمكن أوكرانيا من الاعتماد على الكهرباء النظيفة المنتجة في المنزل.

ووفقًا للخدمة الصحفية لوزارة الطاقة الأوكرانية، ستصل 5700 لوحة شمسية إلى أوكرانيا بحلول الصيف.