وزير التعليم اللبناني يدعو المدرسين للعودة إلى مدارسهم وفض الإضراب واستئناف التدريس

دعا وزير التربية والتعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي المدرسين للعودة إلى مدارسهم واستئناف التدريس، وتعويض فترة توقف الدراسة بسبب الإضراب عن العمل منذ قرابة 9 أسابيع.

جاء ذلك في بيان له اليوم أوضح خلاله عددا من القرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم المدرسين حفاظاً على التعليم الرسمي وحماية للمدرسة الرسمية والحلولة دون خسارة عام دراسي كامل.

استكمالاً للإجتماعات التي عقدناها مع دولة رئيس مجلس الوزراء ومع معالي وزير المالية وحاكم مصرف لبنان وفريق عمله ، ونتيجة لقرارات مجلس الوزراء ، وبعدما استنفذنا كامل جهودنا مع جميع المعنيين في الحكومة والمنظمات الدولية والجهات المانحة ، نرغب بإعلام أفراد الهيئة التعليمية في المدارس والثانويات الرسمية من الملاك والمتعاقدين من مختلف التسميات والمهام ، بأننا تمكنا من تأمين الآتي :

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي تقديم بدل بقيمة 5 لترات بنزين يومياً بمعدل أربعة أيام عمل أسبوعيا للمعينين كحد اقصى، و3 أيام للمتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية كحد أقصى، وذلك استنادا إلى آلية تصدر عن وزير الطاقة والمياه وذلك بحسب قرار مجلس الوزراء في نهاية جلسته قبل أيام.

كما تضمنت القرارات الحكومية منح المدرسين 300 دولار أمريكي عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي الحالي، التي سبقت عطلة رأس السنة ويتم تحويلها عبر شركات تحويل الأموال وذلك على دفعتين الأولى قيمتها مائة دولار أمريكي في العاشر من مارس الجاري، والدفعة الثانية من مائتي دولار في العشرين من الشهر الجاري، فيما تصل إلى شركات التحويل الدفعة الأولى من قيمة ال 125 دولارا في نهاية مارس الجاري، ويتم استكمالها في نهاية كل شهر حتى أواخر شهر يونيو المقبل، مستفيدين من السلفة التي أقرها مجلس الوزراء وقيمتها ألف وخمسون مليار ليرة لبنانية.