رقم مميز لـ شريف مع الأهلي بعد هدفه أمام القطن الكاميروني

سجل اللاعب محمد شريف رقمًا مميزًا مع ناديه الأهلي مساء اليوم السبت، وذلك بعد تسجيله هدفا في انتصار الفريق الأحمر أمام القطن الكاميروني ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا بهدفين دون رد أمام نظيره القطن الكاميروني، في المبارة التي أقيمت على ملعب السلام مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز شريف الهدف الأول للأهلي في مرمى القطن الكاميروني، والذي جاء في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء، ولكن اللاعب غادر الملعب مصابا في الدقيقة 34.

وعلق الحساب الرسمي لنادي الأهلي عبر «فيسبوك»، على هدف شريف في مرمى القطن، قائلا: «لاعبنا محمد شريف يسجل هدفه الـ 14 في إفريقيا، ليصبح هداف الجيل الحالي للأهلي في البطولات الإفريقية».