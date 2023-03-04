اندلعت اشتباكات يوم الجمعة بين الشرطة والمتظاهرين في اليونان، بعد حادث مروع بشبكة السكك الحديدية فى البلاد فى الأسبوع الجاري أسفر عن وفاة 57 شخصا على الأقل.

وأفادت الإذاعة الرسمية بأن ما بدأ كاحتجاج سلمى في أثينا ومدينة لاريسا الواقعة وسط اليونان، بالقرب من مكان تصادم القطارين، تحول إلى أعمال عنف بعدما ألقى مثيرو الشغب الذين يرتدون الأقنعة، الألعاب النارية والحجارة صوب قوات الشرطة على مدار ساعة تقريبا.

وخرجت أعداد كبيرة من المواطنين في اليونان إلى الشوارع، احتجاجا على حالة شبكة السكك الحديدية في البلاد، في أعقاب الحادث.

ونظم عمال السكك الحديدية بمختلف أنحاء البلاد إضرابا لمدة 24 ساعة، يوم الجمعة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، طبقا لما ذكرته نقابة عمال السكك الحديدية.

وذكر مسؤولو فرق الإطفاء أنه من المتوقع أنه يتم استكمال عمليات الإنقاذ اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة إن خبراء الطب الشرعي يحاولون تحديد هويات الجثث باستخدام اختبارات الحمض النووي "دي.إن.إيه".

وكانت السلطات اليونانية أعلنت مساء الخميس، ارتفاع العدد الرسمي المؤكد لضحايا حادث تصادم القطارين، إلى 57 قتيلا، وقالت إنه لا يزال هناك 56 راكبا في عداد المفقودين حسبما أفادت صحيفة كاثيميريني اليونانية، نقلا عن آخر نشرة لهيئة الإطفاء.

وقالت الهيئة إن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في ظل ظروف صعبة، مشيرة إلى أن التركيز الآن على العربة الثالثة التي انقلبت رأساً على عقب بالكامل بشكل تقريبي، وأن هناك حفارا يشارك في جهود الإنقاذ أيضا.

ووقع الحادث المأساوي مساء يوم الثلاثاء الماضي، عندما اصطدم قطار ركاب بقطار شحن. وكان على متن قطار الركاب 342 راكبا.

يُشار إلى أنه تم توجيه اتهامات خطيرة لشركة " او اس إي" المشغلة للسكك الحديدية.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن أعضاء نقابة السكك الحديدية حذروا أكثر من مرة من وقوع حوادث بسبب أن نظام التحكم الإلكتروني على خط أثينا-سالونيكا بالكاد يعمل.

ووصف رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس الحادث بأنه "مأساة مروعة" لدى زيارته موقع الحادث، وتعهد بأنه سيتم إجراء تحقيق شامل بشأن الحادث.

وتقدم وزير النقل كوستاس كارامانليس باستقالته بسبب الحادث، فيما أعلنت الحكومة حالة حداد وطني بسبب الوفيات لمدة ثلاثة أيام.