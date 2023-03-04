بولندا تسجل 3283 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة

سجلت بولندا، 3283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و428 ألفا و783 وترتفع الوفيات إلى 118 ألفا و941.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 58 مليونا و53 ألفا و683 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يُذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.