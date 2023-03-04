قال اللواء الدكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة ورئيس هيئة الخدمات البيطرية، إن اللجنة العلمية تجتمع غدًا الأحد؛ لبحث طريقة التعامل بعد اكتشاف إصابة بجنون البقر في ولاية بارا البرازيلية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت: «احتمال كبير نعلق استيراد اللحوم من البرازيل مؤقتًا، لحين صدور نتيجة المعمل المرجعي في كندا».



وأشار إلى عدم وجود داع للقلق، وخاصة أن اللجنة العلمية المنعقدة تعالج الأمور علميًا، مؤكدًا أن «اللجنة تجتمع غدًا وتتخذ القرار المنضبط؛ لحماية صحة المواطن، وبما يضمن تأمين الواردات، والحفاظ على الأسعار».



وذكر مساعد وزير الزراعة، أن تلك المشكلة حدثت منذ 4 سنوات، الأمر الذي دفع اللجنة إلى تعليق الاستيراد من الولاية التي ظهر فيها المرض، قائلًا إن مصر فتحت الاستيراد مرة أخرى، بعد التأكد من سلامة نتيجة المعمل المرجعي.



وأوضح أن أعراض جنون البقر تظهر في البقر الذي يبلغ من العمر 3 سنوات أو 9 سنوات فيما فوق، محذرًا من أن الإصابة في الحيوان وعمره 3 سنوات «مقلقة».



ولفت إلى أن إصابة الحيوان بجنون البقر وهو يبلغ من العمر 9 سنوات لا تمثل خطورة كبيرة؛ لأنها ترجع إلى خلل طبيعي وظيفي في بعض أعضاء الجسم.



وأفادت وزارة الزراعة البرازيلية في بيان الخميس، أن إيران والأردن وتايلاند أوقفت مؤقتا استيراد لحوم الأبقار من البلاد، بينما تحقق السلطات في حالة إصابة بجنون البقر من ولاية بارا.



كما أكدت الوزارة أن روسيا أوقفت الواردات من ولاية بارا، بعد اكتشاف حالة الإصابة بمرض جنون البقر هناك.



وبالإضافة إلى ذلك، أوقفت البرازيل صادرات لحوم البقر إلى الصين للوفاء بشروط اتفاقية تجارة.



وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد سوى مصنع واحد لتعليب اللحوم في بارا مصرح له ببيع منتجات لحوم البقر لروسيا.