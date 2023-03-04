فرقة الروك «لورد أوف ذا لوست» تمثل ألمانيا في مسابقة يوروفيجن 2023

تمثل فرقة الروك "لورد أوف ذا لوست" ألمانيا في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" 2023، وذلك بعد فوزها في مسابقة وطنية لاختيار المرشح.

وفازت الفرقة بالترشيح بعد تغلبها خلال مسابقة أقيمت في مدينة كولونيا على سبعة مرشحين آخرين بأغنيتها "بلود أند جليتر".

وبدأ المعجبون الإدلاء بأصواتهم عبر الإنترنت اعتبارا من 24 فبراير الماضي، ليضاف ذلك إلى تصويت لجنة التحكيم والجمهور خلال الحفل.

ويذكر أن فرقة "لورد أوف ذا لوست"، التي تتخذ من مدينة هامبورج الواقعة شمالي البلاد مقرا لها، أمامها مهمة صعبة للغاية خلال المسابقة، نظرا لأن ألمانيا كانت تحصل بشكل متكرر على المركز الأخير أو قبل الأخير في المسابقة خلال السنوات الماضية.

وكان من المقرر تنظيم المسابقة هذا العام في أوكرانيا، بعد فوز فرقتها "كلوش أوركسترا" بجائزة المسابقة التي أقيمت في مدينة تورينو الإيطالية العام الماضي، إلا أنها تخلت في نهاية الأمر عن تنظيمها لصالح بريطانيا، التي حلت ثانية، وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وسيقام الحفل النهائي لمسابقة "يوروفيجن" 2023 في 14 مايو بمدينة ليفربول.