إسبانيا تعلن عن حصص النساء في المجالات السياسية والاقتصادية

أعلن رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، عن قانون للمساواة بين المرأة والرجل في شغل المناصب المؤثرة في مجال السياسة والإدارة، وكذلك في الاتحادات والشركات الكبرى.

وقال سانشيز اليوم السبت، خلال اجتماع لحزبه في العاصمة مدريد: "إذا كانت النساء يشكلن نصف المجتمع، فإنهن يتمتعن بنصف القوة السياسية والاقتصادية."

ومن المقرر أن يتم تمرير مشروع القانون في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل.

وتنص بعض الخطط على مرور فترات انتقالية لعدة سنوات وتعديلات في القوانين.

ومن ذلك أنه يجب أن تكون الحكومة والبرلمان مكونين في المستقبل من أعداد متساوية من النساء والرجال.

تشكل النساء بالفعل 60% من الحكومة الحالية، ولكن أقل بكثير من 50% في غرفتي البرلمان في مدريد.

بالنسبة للعديد من المجالات الأخرى ذات المناصب المهمة في المجتمع، من المتصور أن يشغل كل من الجنسين ما لا يقل عن 40% من المناصب.

يأتي هذا الإعلان في بداية عام الانتخابات في إسبانيا.

وتجرى الانتخابات المحلية والإقليمية هذا العام في إسبانيا، وكذلك تجرى الانتخابات النيابية نهاية العام نفسه.في بداية العام الانتخابي، تواجه الحكومة الائتلافية المكونة من الحزب الاشتراكي برئاسة سانشيز والحزب اليساري يونيداس بوديموز مشكلة بسبب الخلاف حول جرائم الجنس.

كان قانون "نعم فقط يعني نعم" الذي صدر العام الماضي، والذي كان من المفترض أن يسهل إدانة مرتكبي الجرائم الجنسية، وحماية النساء بصورة أفضل، قد أدى إلى أكثر من 721 تخفيفا لأحكام، و74 إطلاقا مبكرا لسراح مرتكبي الجرائم الجنسية في الأشهر القليلة الماضية، على العكس مما تهدف إليه مقاصد المشرعين.

ولم يتمكن حزبا الائتلاف الحاكم حتى الآن من الاتفاق على كيفية تصحيح القانون.

لذلك لم يكن مستبعدا أن يمرر حزب العمال الاشتراكي القانون من خلال البرلمان بأصوات المعارضة المحافظة ضد شريكه في الائتلاف.

إلا أن هذا يمكن أن يحدث في التاسع من مارس الجاري بعد يوم واحد من اليوم العالمي للمرأة.