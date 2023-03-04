رئيس هيئة التأمينات عن رفع المعاشات بنسبة 15%: أقصى زيادة ممكنة

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، إن الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس؛ تعد أقصى زيادة يسمح بها قانون المعاشات في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار»، على قناة «النهار» مساء الجمعة،أن قرار القيادة السياسية يأتي عقب مرور 4 أشهر على إقرار منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه لأصحاب المعاشات، بإجمالي تكلفة بلغت 32 مليار جنيه.

وأوضح أن زيادة الـ15 % تكلف الدولة حوالي 55 مليار جنيه، مشيرا إلى توجيه القيادة السياسية بالتعجيل في تطبيق وصرف الزيادة الجديدة بدءا من إبريل بدلا من شهر يوليو مع العام المالي الجديد.

ونوه بأن قانون المعاشات ينص على أن تكون نسبة الزيادة في حدود معدلات التضخم ولا تزيد عن 15%، موضحا أن نظام المعاشات لا يتحمل الزيادة أكثر من النسبة المحددة.

وكشف عوض عن رد الخزانة العامة الدولة مبلغ 700 مليار جنيه؛ قيمة أموال المعاشات، وذلك بعد تغيير تبعية الهيئة من وزارة المالية إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح أن اتفاق فض التشابك المالي بين أموال التأمينات، والخزانة العامة الذي أصدره الرئيس السيسي عام 2019؛ ألزم المالية برد أموال المعاشات، والذي تم بموجبه استرداد أموال المعاشات على أقساط سنوية.

وأشار إلى تحصيل التأمينات في أول عام 160 مليار جنيه، والعام التالي 170 مليارا، والثالث 180 مليارا والعام الحالي «2023» 190.5 مليار جنيه، موضحا أن إجمالي الزيادات في قيمة المعاشات منذ إبريل العام الماضي بلغت 45%.

ونوه بأنه تم صرف 13 % في نوفمبر، ثم مبلغ مقطوع بقيمة 300 جنيه بمتوسط 17 %، فضلا عن نسبة الزيادة البالغة 15 % في أبريل المقبل.

وكان الرئيس السيسي قد وجه بزيادة المعاشات بنسبة 15 بدءا من أول أبريل 2023، وذلك ضمن حزمة من التوجيهات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.