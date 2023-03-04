مهاجم النصر: تعرضنا لموقف صعب أمام الباطن بالدوري السعودي

قال البرازيلي لويس جوستافو لاعب فريق النصر، إن فريقه تعرض لموقف صعب للغاية أمام الباطن في المباراة التي حسمها لصالحه بفوز في الوقت القاتل بنتيجة 1/3، ضمن منافسات المرحلة 19 من دوري روشن السعودي.

وأضاف جوستافو في تصريحات تليفزيونية، أنه كان يتوقع لقاء صعبًا أمام الباطن الذي تطور في الفترة الماضية، مضيفًا: "لكننا صعبنا المباراة على أنفسنا بإهدار العديد من الفرص".

وأكد لاعب النصر أن زملاءه استوعبوا الدرس اليوم حتى لا يتكرر ما حدث في المباريات المقبلة.

وشدد لاعب النصر على أن اللاعبين كان لديهم الإيمان والثقة في تحقيق الفوز على الرغم من تأخره، معربًا عن سعادته بهذا الفوز الصعب الذي أعاد الفريق إلى الصدارة.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد، فيما يتذيل الباطن ترتيب المسابقة برصيد ست نقاط.