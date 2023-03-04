ممرضة في دمياط تعيد مبلغ مليوني جنيه فوجئت بتحويله لراتبها بالخطأ

أعادت ياسمين عبد المحسن ممرضة بالوحدة الصحية في قرية البدراوي؛ مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، مبلغ مليوني جنيه، فوجئت بها أثناء صرف الراتب الشهري الخاص بها من ماكينة الصراف الآلي.

ترجع تفاصيل الواقعة، إلى اكتشاف ياسمين جمعة، مبلغ وقدرة مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا، بخلاف مبلغ راتبها في حسابها الشخصي، في ماكينة الصراف الآلي، فحررت محضرا بالواقعة، أمام رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، ورئيس مباحث كفر سعد، رقم 885 لسنة 2023 إدارى كفر سعد.

وتم عرض المحضر على النيابة العامة بكفر سعد لاتخاذ اللازم، وتم تسليم الفيزا الخاصة بها، وكافة الأوراق الخاصة بالحساب لإرجاع الأموال إلى الجهة المختصة.

وقالت ياسمين جمعة في تصريح لها، إنها فوجئت بوجود هذا المبلغ الكبير في حسابها أثناء صرف الراتب الشهري، حتى أنها لم تتمكن من قراءته، وأصابها حالة من الذهول، وتواصلت مع المحامي الخاص بها لاتخاذ الإجراءات لرد هذا المبلغ