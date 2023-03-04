الاتصالات المصرية تعزز أوجه التعاون مع كبرى الشركات العالمية

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة من اللقاءات مع مسئولى عدد من كبرى الشركات التكنولوجية العالمية خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة MWC 2023.

حيث تناولت اللقاءات تسليط الضوء على مقومات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى المجالات ذات الصلة.

فقد حضرت لقاءات عمل مع شركات هواوى Huawei على هامش توقيع الشركة العالملية اتفاقية تعاون مع المصرية للاتصالات بهدف توفير حلول من هواوى فى مجال التحول الرقمى. وقع الاتفاق المهندس/ عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، و جيم ليو الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر.

اجتمع طلعت مع أنطونيو ميسا نائب أول رئيس شركة أوراكل Oracle لشئون خدمة العملاء بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. كما التقى مع مارسين سمولارسكى كبير مديرى المبيعات فى شركة ماكس لينير Maxlinear بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وعدد من قيادات الشركة. ولقاء مع كيفين سيمزر مدير العمليات بشركة تريند ميكرو Trend Micro العالمية.

كما عقد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع فادى فرعون نائب أول رئيس، ورئيس شركة أريكسون «ERICSSON» فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من قيادات الشركة؛ حيث تناول الاجتماع بحث التوسع فى أنشطة الشركة فى مجال تصدير الخدمات الرقمية انطلاقا من مصر.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على استراتيجية مصر الرقمية وجهود الدولة المصرية لتحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت فى كافة أنحاء الجمهورية، وأبرز ما تم إنجازه لتطوير البنية التحتية المعلوماتية بقرى مصر فى إطار مبادرة حياة كريمة.

كذلك تم بحث فرص التوسع فى أنشطة الشركة فى مجال التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية انطلاقا من مصر من خلال مراكز التعهيد المختلفة التابعة لشركة إريكسون بمصر.

كما عقد عمرو طلعت لقاء مع جان فرانسوا باريل الرئيس التنفيذى لشركة نوكيا «Nokia»، وعدد من قيادات الشركة لبحث خطط الشركة للتوسع فى حجم أعمالها فى تصنيع الهواتف المحمولة بمصر، والتصدير إلى الخارج، حيث تم الإشارة إلى التسهيلات التى توفرها الدولة المصرية لتحفيز الشركات العاملة فى صناعة وتصميم الإلكترونيات على الاستثمار والتوسع فى حجم أعمالها بمصر.

والتقى طلعت مع يلفريدو سوتولونجو نائب أول رئيس ورئيس قسم العملاء لمجموعة لينوفو لحلول البنية التحتية «LENOVO»، حيث تناول اللقاء بحث إمكانية إنشاء مركز للتصميم الهندسى للشركة فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتمت الإشارة إلى إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركز لصناعة الإلكترونيات فى مصر بمدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة والذى يستضيف الشركات المتخصصة فى مجال تصميم الإلكترونيات ليكون بمثابة مركز للبحوث والتطوير والابتكار بما يضمه من معامل متخصصة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بجميع أنحاء الجمهورية لإعداد كوادر رقمية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

شارك عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مائدة مستديرة تضم الفريق الإدارى المعين للدورة الجديدة بالاتحاد الدولى للاتصالات مع السادة وزراء الاتصالات المعنيين من عدد من الدول منهم الأرجنتين والبرازيل وماليزيا والسويد وتايلاند وأوغندا وغيرها تم خلالها مناقشة أبرز الفرص والتحديات والمتطلبات لتحقيق تحول رقمى مستدام؛ وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولى للهواتف المحمولة MWC 2023.

وأوضح طلعت الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات؛ مشيرا إلى مبادرة حياة كريمة التى تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطنين وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات فى مختلف المجالات فى 4500 قرية يقطن بها 58 مليون مواطن؛ موضحا مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تستهدف تطوير البنية التحتية المعلوماتية لقرى المبادرة وتنفيذ مبادرات للتنمية البشرية وبناء قدرات المواطنين والعمل على تحقيق التمكين الاقتصادى الرقمى.

حضر عدد من اللقاءات المهندس/ أحمد الظاهر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة/ شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس/ محمد نصر الدين مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية، والدكتور/ حسام عثمان مستشار الوزير للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب.