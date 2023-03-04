السعودية ترسل مساعدات إنسانية بـ100 مليون دولار إلى أوكرانيا

تلقت أوكرانيا مساعدات إنسانية بقيمة 94 مليون يورو (100 مليون دولار) من السعودية، بما في ذلك مولدات كهربائية تحتاجها أوكرانيا بصورة ماسة، بعد موجات من الضربات الصاروخية الروسية على منشآت توليد الطاقة.



وكتب مدير المكتب الرئاسي الأوكراني، أندريه يرماك، على قناته عبر تيليجرام: "من بين السلع الإغاثية كان هناك 135 مولدا بقوة تتراوح بين 20 إلى 400 كيلو وات وبطانيات حرارية ومواد صحية"، مشيرا إلى أن كييف ممتنة للغاية لهذه المساعدات.



وأوضح يرماك أن السلع التي وصلت إلى البلاد على متن ثلاث طائرات نقل، ستوزع على ست مناطق أوكرانية بحيث يستفيد منها آلاف الأشخاص.



وتابع: "المساعدات الإنسانية مؤشر على التضامن والدعم القائم بين الدولتين".



كما أن للمساعدات السعودية أيضا أهمية رمزية كبيرة، حيث تتنافس كييف وحلفاؤها الغربيين مع موسكو من أجل كسب الدعم في مناطق أخرى بالعالم، بما في ذلك الشرق الأوسط.