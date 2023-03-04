تحذيرات من أزمة نقص غذاء حادة في كوريا الشمالية

حذر خبراء من وصول أزمة نقص الغذاء كوريا الشمالية إلى "منعطف مميت" وأن البلد في أسوأ وضع لها منذ مجاعة التسعينيات المعروفة باسم "المسيرة الشاقة" والتي تسببت في مجاعة جماعية وقتلت مئات الآلاف من الأشخاص، أو ما يقدر بـ 3 إلى5% من السكان البالغ عددهم آنذاك 20 مليون نسمة.

وتتزايد المخاوف العالمية بشأن النقص المزمن في الغذاء في كوريا الشمالية، حيث تشير مصادر متعددة هذا الأسبوع إلى احتمال حدوث وفيات بسبب الجوع، وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال لوكاس رينجيفو كيلر، محلل الأبحاث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن البيانات التجارية وصور الأقمار الصناعية والتقييمات التي أجرتها الأمم المتحدة وسلطات كوريا الجنوبية تشير إلى أن الإمدادات الغذائية "انخفضت الآن إلى ما دون الكمية اللازمة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات البشرية".

وأضاف أنه حتى لو تم توزيع الطعام بالتساوي، وهو أمر لا يمكن تصوره في كوريا الشمالية حيث تحظى النخبة والجيش بالأولوية، على حد زعمه، ستكون هناك وفيات بسبب الجوع.

وتحدث كيلر عن أن الكوريون الشماليون "يعانون من سوء التغذية المزمن لعقود، ومعدلات عالية من التقزم وكل الإشارات تشير إلى تدهور الوضع، لذلك بالتأكيد لن يتطلب الأمر الكثير لدفع البلاد إلى المجاعة".

ورجحت كوريا الجنوبية مؤخرا حدوث وفيات ناجمة عن الجوع في بعض مناطق كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن تقديم أدلة قوية على ذلك صعبا بسبب عزلة بيونج يانج.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" قد أفادت بأن ما يقرب من نصف سكان كوريا الشمالية عانوا من نقص التغذية قبل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وعقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اجتماعا لحزب العمال لمدة أربعة أيام هذا الأسبوع لمناقشة تجديد القطاع الزراعي في البلاد، داعيا إلى "تحول أساسي" في الزراعة وخطط الدولة الاقتصادية والحاجة إلى تعزيز سيطرة الدولة على الزراعة.

وكثفت بيونج يانج ميولها الانعزالية، خلال جائحة كورونا، حيث أقامت طبقة ثانية من السياج على طول 300 كيلومتر من حدودها مع الصين وضغطت على حركة التجارة القليلة التى كانت تمر عبر الحدود.

وبينما قالت بيانات الجمارك الصينية، خلال عام 2022، إن الصين صدرت رسميا ما يقرب من 56 مليون كيلوجرام من دقيق القمح و 53 ألف و280 كيلوجراما من الحبوب إلى كوريا الشمالية، فإن إجراءات العزلة التى اتخذتها بيونج يانج خنقت التجارة غير الرسمية.

من جانبها، أشارت لينا يون، وهي باحثة بارزة في منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أن التجارة غير الرسمية كانت "شريان الحياة الرئيسي للأسواق داخل كوريا الشمالية حيث يشتري الكوريون الشماليون العاديون المنتجات"