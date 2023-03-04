رئيس وزراء العراق: نرفض الاعتداءات الإيرانية والتركية

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن بلاده ترفض أي اعتداء على حدودها، مشيرًا إلى أن حكومته رفضت الاعتداءات التركية والإيرانية بإجراءات رسمية.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «العربية»، اليوم السبت، أن قوات أمنية اتحادية أمسكت الحدود مع إيران وتركيا بالتعاون مع أربيل، منوهًا أن «المعارضة لدول أخرى من العراق، يجب أن تكون سلمية وغير مسلحة».

وأشار إلى أن بغداد ليست ناقلا للرسائل بين طهران وواشنطن، بل صاحبة مبادرة ومقربة لوجهات النظر، مضيفًا: «لن نسمح لأي جهة بإدخال العراق في حروب وصراعات خلافا للمصلحة الوطنية».

أما فيما يتعلق بملف الفساد وملاحقة المتورطين، فلفت إلى وجود فئة من المسؤولين والموظفين في البلاد «محمية من قبل قوى سياسية»، نافيًا وجود خطوط حمراء في مكافحة الفساد.

وعن التيار الصدري وعزوفه عن الساحة السياسية منذ أشهر، أعرب عن أمله بأن يشارك في كل الفعاليات السياسية بالبلاد، واصفًا قرار التيار الصدري الانسحاب من البرلمان بـ«المؤسف».

إلى ذلك، ألمح إلى احتمال حصول تغيير في البرلمان، قائلاً: «إن إجراء انتخابات مبكرة يتطلب حل البرلمان، لكن القرار بيد الكتل السياسية، علماً أن الحكومة جاهزة لإجرائها».

يشار إلى أن حكومة السوداني كانت منحت الثقة في أكتوبر الماضي 2022 بعد ما يقارب السنة على إجراء الانتخابات النيابية في البلاد، دون إمكانية التوصل لتوافق بين التيار الصدري والكتل النيابية الأخرى التي تندمج ضمن ما يعرف بالإطار التنسيقي على تسمية رئيس جديد للوزراء.

ما دفع زعيم التيار، مقتدى الصدر، لاحقاً إلى الانسحاب من المشهد السياسي، طالباً من نوابه الاستقالة، وهذا ما حصل بغية تسهيل تسمية السوداني في حينه، وانتخاب رئيس للجمهورية.

ومنذ ذلك التاريخ، وعدت حكومة السوداني بمكافحة الفساد المتفشي بقوة في البلاد، والبطالة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية وغيرها.