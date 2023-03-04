فرنسا تسجل 3194 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة

سجلت فرنسا، 3194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 39 مليونا و839 ألفا و90، والوفيات إلى 166ألفا و71.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 157 مليونا و737 ألفا و439 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

جدير بالذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.