 فرنسا تسجل 3194 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة - بوابة الشروق
السبت 4 مارس 2023 10:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

فرنسا تسجل 3194 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة

د ب أ
نشر في: السبت 4 مارس 2023 - 9:38 ص | آخر تحديث: السبت 4 مارس 2023 - 9:38 ص

سجلت فرنسا، 3194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 39 مليونا و839 ألفا و90، والوفيات إلى 166ألفا و71.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 157 مليونا و737 ألفا و439 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

جدير بالذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك