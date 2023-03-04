فادي خفاجة لـ«الشروق»: عمري ما عملت مشاكل وبستغرب ليه مبشتغلش

أعرب الفنان فادي خفاجة، عن استيائه من الوسط الفني، بسبب عدم مشاركته في أعمال فنية رغم موهبته الكبيرة، وتعلمه الفن على يد أساتذة كبار منهم "فؤاد المهندس ومحمد صبحي وغيرهم"، متابعًا: "يوجد شخصيات أخرى لا تعرف شيئًا عن التمثيل ويعملون باستمرار".



وقال فادي لـ"الشروق": "أنا ملتزم جدا من ساعة ما بدأت العمل في الفن بروح شغلي في ميعادي، ومفيش أي مشكلة بيني وبين حد"، مضيفًا أنه يتقاضى على الأدوار التي يؤديها أجرًا زهيدًا جدا يشبه الموظفين.



وتابع: "علاقتي جيدة مع كل الفنانين، وأنا موهوب بشهادة أساتذة كبار، فلماذا أُستبعد من الأعمال الفنية هذا يثير حيرتي؟".



واختتم: "دائما أشعر أن سبب قلة أعمالي هو خجلي الزائد، وعدم ذهابي إلى المنتجين لطلب العمل معهم، وأتمنى الأيام القادمة أن أظهر موهبتي للجمهور بشكل يناسبني، وأن أقدم أعمالا فنية كثيرة".



جدير بالذكر أن الفنان فادي خفاجة يقدم حاليا مسرحية "شفيقة المصرية" على مسرح البالون بطولة الفنانين "علا رامي، مجدي فكري، منة جلال، دعاء سلام سو ليست فرقة رضا، علاء عوض، وائل علاء، فادي خفاجة، شيرين موسى، أسماء الباجوري"، وكوكبة أخرى من الفنانين.