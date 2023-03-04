لافروف يلقي باللوم على الغرب في الحرب على أوكرانيا وسط ضحك المشاركين في مؤتمر نيودلهي

حاول وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مجددا تحميل الغرب المسؤولية عن الحرب في أوكرانيا، لكن المشاركين في مؤتمر حول الوضع الجيوسياسي، في نيودلهي، ردوا على ذلك بعاصفة من الضحك أمس الجمعة.

ولدى سؤاله عن الكيفية التي أضر بها الصراع استراتيجية الطاقة في روسيا، قال لافروف: "إنكم تعرفون الحرب، التي نحاول وقفها والتي تم شنها ضدنا، باستخدام الشعب الأوكراني"، وهو بيان قُوبل، بضحكات من جانب المشاركين.

وبعد توقف قصير، استمر وزير الخارجية الروسي قائلا: "بالطبع (الصراع) أثر على سياسة روسيا، بما في ذلك سياسة الطاقة".

وأضاف لافروف: "الطريقة الصريحة لوصف التغييرات هي إننا لن نعتمد بعد الآن على أي شريك في الغرب".

وتابع الوزير، أنه بدلا من ذلك، كانت روسيا تبحث عن شركاء طاقة، جديرين بالثقة، مثل الهند والصين.

وبينما لم تكن تلك المرة الأولى، التي يلقي فيها الكرملين، باللوم على الغرب في الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أكثر من عام، إلا أن اللافت للنظر هو أن لافروف أشار إلى أن الصراع حرب.

ويتعارض وصف الصراع بأنه "حرب" مع إعلان الرئيس بوتين بأن ما يقوم به الجنود الروس في أوكرانيا هى "عملية عسكرية خاصة".