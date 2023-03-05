انطلاق المرحلة الثانية للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بقنا

أعلنت وزارة الصحة بمحافظة قنا، اليوم، انطلاق الفرق الطبية المختلفة في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، بالمرحلة الثانية للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمراكز فرشوط، نجع حمادي، دشنا، قوص، نقادة.

وأكد الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، أن الحملة تهدف إلى تقديم الخدمات المختلفة لتنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية من الكشف وفحص السونار ووسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وذكر وكيل صحة قنا، أن الخدمات التي تقدمها الحملة تتم بالوحدات الصحية والعيادات المتنقلة بفريق طبي متكامل من الأطباء والتمريض والرائدات الريفيات والتثقيف الصحي والسكاني.

وأضاف أن الحملة التي تشرف عليها الدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية تقدم التوعية والتثقيف للمترددات من السيدات حول أهمية تنظيم الأسرة، وضرورة ذلك في خلق مجتمع أسري يحظي بكافة حقوقه الصحية والتعليمية.

من جانبها، ذكرت أن الحملة ضمت جميع وسائل تنظيم الأسرة سواء قصيرة المفعول أو طويلة المفعول وتركيب اللولب الهرموني والتي تقدم جميعها بالمجان للسيدات المستحقات، مشيرة إلى التوعية نحو مخاطر الزواج المبكر والإنجاب المبكر وآثاره على تكوين الأسرة ومخاطر ذلك على صحة الأم والجنين.