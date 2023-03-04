كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 11 ألف إصابة بكورونا و6 حالات وفاة

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سجلت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 11 ألفا و246 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، في الوقت الذي تدرس فيه البلاد رفع الإجراءات المتبقية الرامية إلى مكافحة الفيروس.

وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه بذلك ارتفع العدد الاجمالي للإصابات إلى 30 مليونا و555 ألفا و102 حالة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كما سجلت كوريا الجنوبية 6 حالات وفاة إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و20 وفاة.

وارتفع عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى 143 مريضا، مقارنة بـ135 مريضا في اليوم السابق.