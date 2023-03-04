 كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 11 ألف إصابة بكورونا و6 حالات وفاة - بوابة الشروق
السبت 4 مارس 2023 10:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 11 ألف إصابة بكورونا و6 حالات وفاة

د ب أ
نشر في: السبت 4 مارس 2023 - 9:21 ص | آخر تحديث: السبت 4 مارس 2023 - 9:21 ص

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 11 ألفا و246 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، في الوقت الذي تدرس فيه البلاد رفع الإجراءات المتبقية الرامية إلى مكافحة الفيروس.

وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه بذلك ارتفع العدد الاجمالي للإصابات إلى 30 مليونا و555 ألفا و102 حالة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كما سجلت كوريا الجنوبية 6 حالات وفاة إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و20 وفاة.

وارتفع عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى 143 مريضا، مقارنة بـ135 مريضا في اليوم السابق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك