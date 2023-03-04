العراق: إنقاذ 10 عاملات أجنبيات عقب حريق في حسينية بوسط بغداد

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أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم السبت، إنقاذ 10 عاملات خدمة من جنسيات أجنبية مختلفة جراء حريق كبير في حسينية وسط بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "فرق الدفاع المدني نجحت بإنقاذ 10 عاملات خدمة من جنسيات مختلفة محتجزات داخل غرفة مقفلة بالتزامن مع إخماد حادث حريق كبير اندلع داخل في حسينية بمنطقة الكرادة مجاور فندق بابل وسط بغداد".

وأضافت: "طوقت الفرق النيران ونفذت عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط بناية الحسينية المحترقة وتمكنت من إخراج العاملات، بعد أن اضطرت إلى كسر الأبواب وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل خسائر بشرية".

وأشارت إلى "فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".