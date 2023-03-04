«هو ميت الآن» يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان دالاس للسينما الإفريقية في تكساس

قال المخرج الشاب طارق الشربيني إن فيلمه الروائي القصير "هو ميت الآن" سيعرض في المسابقة الرسمية لمهرجان "دالاس" للسينما الإفريقية، في دورته الثامنة، التي تنعقد في ولاية تكساس الأمريكية، خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو القادم.

وأوضح طارق الشربيني مخرج الفيلم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن مشاركة الفيلم في مهرجان "دالاس"، يعد العرض الثالث له في أمريكا بعد مشاركته في مهرجان "أوريجون" للأفلام القصيرة، ومهرجان "تكساس" للأفلام القصيرة.

وأضاف أن الفيلم مازال يواصل جولاته العالمية، حيث تم ترشيحه لجائزة أفضل مخرج إفريقي صاعد من مهرجان "لوفين" للسينما الإفريقية في دورته الـ 28 التي تقام ببلجيكا في إبريل المقبل، كما سيتم عرضه في مسابقة مهرجان "نيبال" السينمائي الدولي، في دورته السادسة، المقامة في العاصمة كاتماندو بنيبال، الشهر الجاري.

فيلم "هو ميت الآن" تدور أحداثه في أحد ليالي القاهرة الباردة، حين يتلقى حازم العزاء في والده المتوفى، وفي هذه اللحظة يتفاجئ باقتحام والدته الصوان في محاولة لمنع الحضور من إتمام واجب العزاء، ويحاول الحاضرون إقناعها بالرحيل، لكن تصمم الأم وهي في حالة هيستريا تامة على فضح سوء المعاملة التي تلقتها هي وأبناؤها على يد الأب.

الفيلم تأليف وإخراج طارق الشربيني، تمثيل: محمد الجداوي، وحنان حناوي، وخلود عيسى، ونبيل نور الدين، وأحمد حسني، وصوفيا جبريل، ورضوى حجازي، ورضوى العبادي، وحنين عابد، وأحمد حمدي، ومونتاج محمود حمدي، ومهندس الصوت محمد الخولي، ومساعد مخرج أول كريم أبوزيد، ومساعد مخرج ثان أحمد عبدالحافظ.