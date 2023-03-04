وزير العمل الألماني: زيادة قليلة في اشتراكات التقاعد بعد 2025

أكد وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، أن أقساط الاشتراكات في تأمين المعاش القانوني لن تزيد بسرعة حتى بعد انتهاء الحد الأقصى المقرر تطبيقه حتى عام 2025.

وقال هايل في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "سوف ترتفع الأقساط بشكل طفيف فقط في النصف الثاني من هذا العقد.. هدفي منع الزيادة المفرطة بعد ذلك".

وذكر هايل أنه يوجد حاليا 5 ملايين موظف يخضعون لمساهمات الضمان الاجتماعي أكثر مما كان متوقعا قبل 10 سنوات، ما يعني أنه يمكن الإبقاء على قيمة أقساط الاشتراكات التأمينية عند المستوى الحالي لفترة أطول من المتوقع، وقال: "أريد تحقيق استقرار للمعاش القانوني على المدى الطويل حتى يتمكن الناس من الاستمرار في الاعتماد على رعاية جيدة في سن التقاعد في المستقبل".

واستقر معدل اشتراكات المعاشات التقاعدية في ألمانيا عند 18.6% منذ عام 2018، ولا يزال الحد الأقصى البالغ 20% ساري المفعول حتى عام 2025، لكن ليس من المتوقع أن يستمر الأمر على هذا النحو في المستقبل.