فيرمينو يعتزم الرحيل عن ليفربول في الصيف

يعتزم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب نادي ليفربول، الرحيل عن الفريق عندما ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ويتواجد فيرمينو - 31 عاما - في ليفربول منذ ثمانية أعوام، ولكن بعد بداية جيد للموسم، تعرض اللاعب لإصابات في الأشهر الأخيرة وشارك في خمس مباريات فقط ، منذ أن سجل آخر هدف يوم 12 نوفمبر الماضي.

وأعرب يورجن كلوب مدرب الفريق، في يناير الماضي أنه يتمنى بقاء فيرمينو مع الفريق لما بعد نهاية عقده، حيث قال عنه في السابق إنه لاعب كرة قدم مكتمل.

ولكن وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" علمت أن فيرمينو، الذي سجل 107 هدفا في 353 مباراة مع الفريق، والذي فاز معه بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي، قرر عدم تمديد بقائه في أنفيلد.

وهذا يعني أن الخط الأمامي، الذي كان مكونا من فيرمينو وساديو ماني ومحمد صلاح، والذي جلب نجاحات كبيرة للنادي في حقبة كلوب، سيبقى منه صلاح فقط في الموسم المقبل، وذلك بعد أن رحل ماني إلى بايرن ميونخ في الصيف، بعدما اختار عدم توقيع عقد جديد.

ويعد فيرمينو واحدا من بين خمسة لاعبين تنتهي عقودهم في الصيف، حيث يعتزم أيضا نابي كيتا وألكس أوكسليد تشامبرلين الرحيل.

ولم يتضح بعد مستقبل جيمس ميلنر - 37 عاما - الذي يمدد عقده على أساس سنوي، كما أن الحارس الثالث أدريان ينتهي أيضا عقده بنهاية الموسم.