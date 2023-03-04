مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لـ«الشروق»: تراجع نسب التعاطي بين الموظفين إلى 1%

ــ أى مواطن مصري لديه الحق في العلاج من الإدمان بالمجان وبدون شروط

ــ 30 ألف متطوع على مستوى المحافظات.. ولا يوجد ما يسمى بالقضاء على ظاهرة الإدمان لكن يمكن خفض الطلب عليه

ــ بعد حملة «أنت أقوى من المخدرات» لمحمد صلاح زاد الطلب على العلاج 4 أضعاف

ــ الصندوق موجود في 700 قرية من قرى حياة كريمة.. والفئة المُستهدفة من 15 إلى 20 عاما

ــ الحشيش الأكثر تداولا بين المتعاطين بنسبة 50%.. و26% من المرضى يتعاطون المخدرات التخليقية



قال مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عمرو عثمان، إن هناك 30 مركز علاج للإدمان على مستوى 17 محافظة، وإنه سيتم افتتاح مركزين جديدين خلال العام الحالى، بشكل رسمى بمحافظتى الجيزة وقنا.



وأوضح عثمان فى حواره مع «الشروق» أن الصندوق استطاع خفض نسب التعاطى بين الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة من 8% فى عام 2019 إلى 1% فى الفترة الحالية، مشيرا إلى الكشف على ما يقرب من 700 ألف موظف فى هذه الفترة، ومنذ بداية تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات فى ديسمبر 2021 تم الكشف على 160 ألف موظف.



وأشار إلى أن الحشيش يأتى فى المرتبة الأولى بين المتعاطين بنسبة نحو 50%، والمخدرات التخليقية انتشرت بكثافة فى عام 2020، وإلى نص الحوار:



• بداية.. ما هى آخر تطورات وجهود الصندوق فى مواجهة ظاهرة الإدمان والتعاطى؟

ــ فى الحقيقة قضية مكافحة الإدمان لديها محوران، أول محور هو خفض العرض وهو ما تعمل عليه وزارة الداخلية وقوات حرس الحدود، أما المحور الثانى الذى يختص به الصندوق فهو خفض الطلب والصندوق وهو معنى بالعلاج والكشف المبكر وإعادة التأهيل.

وهناك مبادرة جديدة وهى عبارة عن أكبر برنامج وقائى فى المدارس، يشترك فيها العديد من المتطوعين يعملون فيما يقرب من 6 آلاف مدرسة كمرحلة أولى على أنحاء الجمهورية، وبدأنا من محافظة شمال سيناء لتوعية الطلاب بالمراحل المختلفة بأضرار الإدمان، وكذلك فى محافظات الدلتا «الدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والبحيرة، والقليوبية».

ويتضمن برنامج الوقاية من المخدرات بث رسائل توعية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى محافظات الجمهورية جميعها من خلال استخدام أساليب وانشطة إبداعية عن أضرار الإدمان، وأيضا استخدام مواد مرئية ومقاطع مصورة توعوية.

ويستهدف البرنامج أيضا استخدام أسلوب المحاكاة بشكل جذاب فى إبراز الخسائر سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية التى يتعرض لها متعاطى المواد المخدرة بما يرفع الوعى لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان، ويزيد حاجز الرفض التام لمجرد التفكير فى الإدمان من خلال استخدام المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان فيديوهات توعوية، ومشاركة الطلاب فى تحليل ما يتعرض له المتعاطى، وأيضا استعراض أضرار أبرز المواد المخدرة، بالإضافة إلى ذلك تم الاتفاق أيضا مع وزارة الشباب والرياضة على ضرورة أن يكون هناك مكون عن قضية المخدرات فى جميع معسكرات الشباب.



• كم عدد المتطوعين فى مختلف محافظات الجمهورية؟

ــ لدينا قاعدة كبيرة من المتطوعين تصل إلى ما يقرب من 30 ألف متطوع على مستوى المحافظات يعملون فى مرحلة الوقاية فى جميع التجمعات سواء مدارس أو مراكز الشباب، حيث تعتمد فلسفة الصندوق على ضرورة أن تتم مرحلة الوقاية عن طريق الشباب، وجرى تنفيذ 170 ألف زيارة للمناطق بديلة العشوائيات لتوعية المواطنين بالابتعاد عن المخدرات.



• ما هو دور الصندوق فى قرى حياة كريمة؟

ــ الصندوق موجود فى 700 قرية من قرى حياة كريمة، لأن الصندوق يستهدف الوصول إلى قرى بلا إدمان، وتم افتتاح معسكر لأبناء وقيادات المجتمع المحلى لتوعيتهم بمخاطر تعاطى المخدرات.



• هل حققت الحملة التى شارك فيها النجم محمد صلاح أهدافها لمواجهة المخدرات؟

ــ بالفعل حملة «أنت أقوى من المخدرات» حققت مشاهدات عالية جدا، والنجم محمد صلاح من متطوعى الصندوق وهو مشارك الصندوق منذ عام 2015، فضلا عن أن حملة «أنت أقوى من المخدرات» يشاهدها أكثر من 25 مليون شخص كل عام، بالاضافة إلى أن الحملة تم ترجمتها إلى 5 لغات ولذلك تأثيرها تعدى الحدود الجغرافية، وحصلت الحملة على جائزة على مستوى العالم، وتم تكريمها أيضا من الأمم المتحدة أكثر من مرة، فى المقابل اعتبرتها وزارة الداخلية فى الصين من أهم الحملات فى العقد الماضى، وارتفع الطلب على العلاج أربعة أضعاف، فقبل الحملة كان ممكنا أن يتردد نحو 40 ألفا فى السنة للعلاج أما حاليا فتضاعف العدد إلى ما يقرب من 160 ألف متردد، منهم 6% سيدات.



• ما هى الفئات المستهدفة فى الصندوق؟

ــ كل حملة تابعة للصندوق يكون لها فئات معينة مُستهدفة، وفى مرحلة الوقاية فإن الفئة العمرية المُستهدفة تتراوح من 15 إلى 20 عاما، والدراسات الخاصة بالصندوق تشير إلى أن هذه الفئة تكون أكثر فئة معرضة للإدمان.

وفى حملات تابعة للصندوق يكون هدفها فقط مرضى الإدمان أنفسهم، لأن أغلب الاتصالات الآن أصبحت تأتى من مرضى الإدمان بشكل كبير، ولم تقتصر على أهاليهم أو ذويهم، ويتم بناء ثقة كبيرة بين المجتمع والصندوق، واستطعنا تغطية الطلبات المتزايدة على العلاج، فضلا عن أنه تم تطوير جميع المراكز التابعة لعلاج الإدمان.



• كم إجمالى المراكز العلاجية التى افتتحها الصندوق خلال الفترة الماضية؟

ــ لدينا 30 مركز علاج على مستوى 17 محافظة، وخلال العام الحالى سيتم افتتاح مركزين حديثين بشكل رسمى فى إمبابة وقنا، حيث تم تشغيلهما تجريبيا لحين افتتاحهما رسميا.

كما تم تشغيل 5 مراكز جديدة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالعديد من المحافظات وفقا للمعايير الدولية، منها مركزان فى قرى «حياة كريمة» بمحافظتى دمياط والغربية، وجميع الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة الإدمان.



• هل هناك متابعة للمراكز العلاجية لمتعاطى المخدرات؟

ــ بالفعل مراكز الإدمان تعمل على تطوير الخدمات، حيث لم يكتفِ الصندوق بسحب المخدر من الجسم فقط ولكن أيضا يكون هناك تأهيل نفسى، فضلا عن وجود متابعة بشكل مستمر وإرشاد أسرى لذويهم، بالإضافة إلى أن الصندوق يعمل على التمكين الاقتصادى للمتعافين للارتقاء بجودة الحياة والحد من الانتكاسة.

وتم تسليم قروض بـ 6 ملايين جنيه خلال عام 2022 للمتعافين من الإدمان، كذلك تم تدريب 12 ألف متعافٍ على حِرف تحتاجها سوق العمل بمقابل مادى، فقد أطلقنا أول مبادرة فى العالم لإشراك المتعافى فى إنشاء مراكز العلاج الجديدة، كل المراكز الجديدة تم تجهيزها بأيادى المتعافين.



• ما هى معايير وشروط الحصول على القروض؟

ــ شروط القروض قاسية جدا، حتى يستطيع المتعافى تسديد الأقساط، ولذلك الصندوق يشترك معه فى دراسة الجدوى، مع المتابعة النفسية والاجتماعية والمصرفية من خلال بنك ناصر، ويكون متوسط القرض فى حدود 50 ألفا لـ 70 ألف جنيه، وهناك سيدات حصلن على قروض مشاريع صغيرة للارتقاء بجودة حياتهن.



• هل هناك شروط لتلقى خدمات العلاج المجانى؟

ــ إطلاقا لا يوجد أى شرط، فأى مواطن مصرى يحمل الجنسية المصرية يحصل على الخدمة المجانية فورا.



• كيف يتم اكتشاف الموظفين المتعاطين للمخدرات؟

ــ الصندوق استطاع خفض نسب التعاطى من 8% فى عام 2019 إلى 1% فى الفترة الحالية، وتم الكشف على ما يقرب من 700 ألف موظف من 2019 حتى الآن، ومن بداية تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات فى ديسمبر 2021 تم الكشف على 160 ألف موظف، كما يتم أخذ عينة استدلالية من الموظف ويتم إرسالها لمصلحة الطب الشرعى.

وهناك آلية للتظلم من خلال الطب الشرعى، ولكن المتهرب والممتنع يتم التعامل معه معاملة الإيجابى، وليس لهم فرص علاج بعد نزول الحملة بشكل مفاجئ، ولكن من يتطوع بنفسه للعلاج يج رى علاجه ولا يتم فصله نهائيا.



• هل الهدف من إقرار هذا القانون تخفيض العمالة فى الجهاز الإدارى للدولة؟

ــ إطلاقا لم يكن هذا هو الهدف، ولكن الهدف الحقيقى والوحيد من تطبيق هذا القانون هو تخفيض نسبة التعاطى وحماية أرواح المواطنين، نسعد عندما يتقدم موظفون للعلاج، وهدف القانون هو أنك تتقدم بمزاجك للعلاج، وأن ليس هناك أى خيار إلا العلاج، فنسبة الفصل للموظفين لا تتعدى 1%.



• هل الموظف المفصول بسبب تعاطى المخدرات يحصل على معاش؟

ــ نعم يحصل على كل شىء طبقا لقانون الدولة ولقانون التأمينات والمعاشات.

• وما هى جهود الصندوق فى الكشف على سائقى الحافلات المدرسية؟

ــ يتم الكشف كل عام على ما يقرب من 10 آلاف سائق ويعاد الكشف عليهم أكثر من مرة خلال العام، كما نستقبل مكالمات من أسر الأطفال، وبالفعل الصندوق استقبل 53 شكوى فى عام 2023، وتأكدنا من 50 حالة إيجابية من السائقين، وكانت نسبة تعاطى بين السائقين فى 2017 ما يقرب من 12%، لكن حاليا تقل نسبتها عن 1%.



• وما هى أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين الفئات التى تستقبلها مراكز العلاج التابعة للصندوق؟

ــ للأسف أعلى مخدر هو الحشيش بنسبة نحو 50% من المتعاطين، وأنا قلق من زيادة المخدرات التخليقية مثل مخدرات «الاستكروكش»، 26% من مرضى الإدمان يتعاطوا المخدرات التخليقية، وهذا يعتبر رقما مرعبا لأن متعاطى المخدرات التخليقية يستطيع ارتكاب الجرائم بدم بارد، والمخدرات التخليقية انتشرت بعد الكورونا أكثر وتجار المخدرات لجأوا لتصنيع المخدرات على المستوى المحلى بعد غلق الموانئ.



• وهل مازال المشوار طويلا للقضاء على ظاهرة الإدمان؟

ــ لا يوجد ما يسمى بالقضاء على ظاهرة الإدمان ولكن يوجد ما يسمى بخفض الطلب على المخدرات ومعدلات الإدمان، ولا توجد دولة نجحت فى القضاء على الإدمان.



• مع اقتراب شهر رمضان الكريم.. ما هو دور الصندوق مع صناع الدراما؟

ــ بالطبع يكون هناك تعاون مع جميع صناع الدراما، ولدينا مرصد إعلامى للصندوق يتابع جميع مشاهد التدخين والمخدرات ونجتمع مع جميع صناع المسلسلات، وهناك مسلسل فى الفترة الحالية لابد أن أشيد به يناقش قضية المخدرات وهو مسلسل «ملك وكتابة» بطولة ناهد السباعى وسلوى محمد على، وناقش دور الأسرة والمجتمعات العلاجية ومن المسلسلات الرائعة، خاصة أن المسلسل يوضح أنه كان هناك خبراء ومتخصصون شاركوا فى كتابته، والمشاهد التى تحتوى على تعاطى المخدرات انخفضت من 14% فى عام 2014 حتى 3% للعام الماضى.



• وما هو أبرز مخدر منتشر بين الأطفال؟

ــ أغلب الدراسات أظهرت أن الحشيش والترامادول فى المرتبة الأولى، وهناك أقسام فى المراكز لعلاج المراهقين مخصصة فى الصندوق.



• وما هى العلامات التى يجب على الأسر ملاحظتها لحماية أبنائهم من الوقوع فى فخ الإدمان؟

ــ أول علامة تدل على إدمان الطفل هو عدم التحصيل الدراسى والعزلة والعصبية والمراوغة والكذب وتغيير الأصدقاء وإهمال النظافة الشخصية والتغيير فى مواعيد النوم والأكل، كل هذا هو إنذار للعائلة لتراقب الطفل.