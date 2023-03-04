إندونيسيا: مصرع 13 شخصا وإصابة 50 آخرين في حريق بمستودع وقود

قال مسؤول في إندونيسيا، اليوم السبت، إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 50 آخرين، إثر اندلاع حريق في مستودع للوقود في جاكرتا، تملكه شركة الطاقة المملوكة للدولة "بيرتامينا".

وصرح رئيس هيئة الإطفاء المحلية، رحمت كريستانتيا، بأن الحريق الضخم دمر أيضا منازل قريبة من المستودع بشمال جاكرتا.

وذكر مسؤولون أنه لم يتضح بعد سبب الحريق الذي اندلع في ساعة متأخرة من يوم الجمعة.

يشار إلى أن تعرض المنشآت التابعة لشركة "بيرتامينا" للحرائق يعد أمر شائعا.

وفي عام 2021، اندلع حريق في أحد مصافي التكرير التابعة للشركة في إقليم جاوة الغربية، ما أسفر عن نزوح أكثر من ألف شخص.