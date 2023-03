دي ماريا يحصل على عرضا رسميا من أحد الأندية السعودية

تلقى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب يوفنتوس الإيطالي عرضا رسميا من أحد الأندية بالدوري السعودي للظفر بخدماته خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لما أشار إليه الإيطالي رودي جاليتي الصحفي بشبكة سكاي سبورت العالمية عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» إن دي ماريا لديه عرض من أحد الأندية المعروفة بالدوري السعودي واللاعب لم يحسم الأمر بشأن مستقبله.

وأضاف جاليتي:" اللاعب الذي سينتهي عقده مع اليوفي في يونيو المقبل لديه عروض أخرى وقد يشهد تطورا خلال سوق الانتقالات المقبلة".

ولم يكشف جاليتي عن النادي السعودي الذي قام بتقدم العرض للأرجنتيني دي ماريا لكن هناك تكهنات بأن العرض المقدم ينحصر بين ناديي اتحاد جدة والشباب.

ويعد جاليتي من أوائل الصحفيين الذين كشفوا عن صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي مطلع الانتقالات الشتوية الماضية.

🚨💰 Angel #DiMaria received an offer from a 🇸🇦 club.



⏳ The 🇦🇷 player - whose contract with #Juventus expires in June - has some options on the table: to date, the right-winger hasn't decided his future yet. Evolving situation. 🐓⚽ #Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/OroD7jKK7X