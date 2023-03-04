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دي ماريا يحصل على عرضا رسميا من أحد الأندية السعودية

محمد مجدي عبدالله
نشر في: السبت 4 مارس 2023 - 11:45 ص | آخر تحديث: السبت 4 مارس 2023 - 11:45 ص

تلقى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب يوفنتوس الإيطالي عرضا رسميا من أحد الأندية بالدوري السعودي للظفر بخدماته خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لما أشار إليه الإيطالي رودي جاليتي الصحفي بشبكة سكاي سبورت العالمية عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» إن دي ماريا لديه عرض من أحد الأندية المعروفة بالدوري السعودي واللاعب لم يحسم الأمر بشأن مستقبله.

وأضاف جاليتي:" اللاعب الذي سينتهي عقده مع اليوفي في يونيو المقبل لديه عروض أخرى وقد يشهد تطورا خلال سوق الانتقالات المقبلة".

ولم يكشف جاليتي عن النادي السعودي الذي قام بتقدم العرض للأرجنتيني دي ماريا لكن هناك تكهنات بأن العرض المقدم ينحصر بين ناديي اتحاد جدة والشباب.

ويعد جاليتي من أوائل الصحفيين الذين كشفوا عن صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي مطلع الانتقالات الشتوية الماضية.


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