وكيل تعليم دمياط يبحث الاستعدادات لعقد امتحانات فبراير لصفوف النقل

عقد علي عبد الرؤوف، وكيل التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وبحضور عبد العليم جمعة، وكيل المديرية، ومديري عموم المديرية، لمتابعة سير الإجراءات استعدادًا لامتحانات شهر فبراير لصفوف النقل بالمحافظة.

وأكد وكيل التربية والتعليم بدمياط، أن الإدارات التعليمية بالمحافظة، أعلنت عن جاهزيتها في إجراء امتحانات شهر فبراير لصفوف النقل، بالإضافة إلى التأكيد على تفعيل اليوم الرياضي والثقافي، وحصص المشاهدة، والمعامل والأنشطة بصفة عامّة في المدارس، بالإضافة إلى كيفية توزيع الأشجار الواردة للمديرية، وفق مبادرة 100 مليون شجرة، لرئيس الجمهورية، والعمل على سرعة زراعتها بالمدارس.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إلى أن مديري الإدارات استعرضوا ما تم تنفيذه من مجموعات الدعم، والأنشطة المدرسية المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة عدة مشكلات تواجه العملية التعليمية.

ونقل وكيل التربية والتعليم بدمياط، شكر وتقدير الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لمديري ووكلاء الإدارات السابقين، والتهنئة للمديرين والوكلاء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليهم.

ووجه مديري ووكلاء الإدارات، التعامل بالحكمة مع الأحداث، وتكثيف المتابعة، والعمل وفق القواعد والتعليمات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية.