استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي، على قائمة الفريق الأحمر التي ستخوض مواجهة القطن الكاميروني مساء اليوم السبت، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتضن ملعب السلام المواجهة المرتقبة بين الأهلي والقطن الكاميروني، والتي ستنطلق في السادسة مساءًا، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى لبطولة دوري الأبطال.

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني العديد من الغيابات بسبب الإصابة، وهم، محمود كهربا، أحمد عبد القادر، عمرو السولية، حسين الشحات، وخالد عبد الفتاح.

بينما يغيب الثنائي محمد فخري وأيمن أشرف لأسباب فنية، فيما يتواجد النجم البرازيلي برونو في قائمة الأهلي لمواجهة القطن مساء اليوم السبت.