المطربة فاطمة زيدان تحيي حفلا غنائيا على خشبة مسرح معهد الموسيقى الخميس المقبل

تنظم الفنانة والمطربة فاطمة زيدان وفرقة اورينتال الموسيقية حفلا فنيا غنائيا خشبة معهد الموسيقى العربية بالقاهرة فى تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس القادم الموافق ٩ من شهر مارس الجارى، وذلك فى إطار الأنشطة والحفلات الفنية الهامة لشهر مارس الجارى، حيث يقام العديد من المناسبات بحضور كبير متوقع من محبى الموسيقى العربية.

يذكر أن الفنانة فاطمة زيدان تكونت جذورها الموسيقية بمصر ، وتراوحت موهبتها الموسيقية من موسيقى البوب العربية الكلاسيكية إلى موسيقى البوب العربية الحديثة، كانت جزءا منتظما من الأوبرا المصرية لمدة سبع سنوات وعملت مع أعظم نجوم البوب المصريين فى عامى ٢٠٠٨ و٢٠١٠ ، فازت فاطمة زيدان بجائزة الموسيقى الدنماركية.

وقامت باقتحام المجال الفني أيضا من خلال الفن السعودي عقب إبرامها عقد مع واحدة من شركات الانتاج السعودية، واتفاقها مع نخبة من الشعراء والملحنين بالسعودية والخليج لتقديم اولى البوماتها باللهجة الخليجية، أصدرت أولى ألبوماتها في العام الماضي من خلال كلمات وألحان، واختارت فاطمة بالاتفاق مع الشركة عدة أعمال جديدة.

يذكر أن معهد الموسيقى العربية هو معهد لتعليم الموسيقى العربية الأصيلة وحفظ التراث الموسيقى العربى ترجع بدايات إنشاء المعهد إلى عام ١٩١٤ عندما تم افتتاحه، وتقدم الفرق الغنائية والموسيقية عروضا موسيقية متنوعة وناجحة لاقت استحسان الجمهور.