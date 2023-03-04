السعودية ترسل طائرة إغاثية ثالثة محملة بـ30 طنا من المساعدات لأوكرانيا

أرسلت السعودية صباح اليوم السبت، الطائرة الإغاثية الثالثة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض متوجهة إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية تحمل على متنها 30 طنا من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن الحمولة تشمل مواد إيوائية ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية، تمهيدا لإيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.

وكانت المملكة قد وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، تتضمن تقديم مساعدات إنسانية من المملكة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، كما سبق أن قدمت المملكة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.