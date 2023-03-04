جماهير الترجي تزحف إلى مصر

تستعد جماهير الترجي التونسي، للسفر إلى مصر، لمؤازرة فريقها في مباراة الزمالك المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا.

وأشارت صحيفة (الشروق) التونسية اليوم السبت، إلى أن جماهير الفريق احتفلت في الملعب مع اللاعبين بعد الفوز في الدوري التونسي على فريق بن قردان بنتيجة 2-1، ليتقاسم الصدارة في جولة البلاي أوف مع الاتحاد المنستيري.

وأضافت في عنوان لها أن جماهير الترجي تستعد للزحف نحو مصر لحضور مواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا في ظل تحدي معاناة الفريق من الإصابات.

ويستضيف ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية مساء يوم الثلاثاء المقبل مباراة الزمالك ضد الترجي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور مجموعات أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك في الجولة الماضية أمام الترجي في ملعب رادس بنتيجة 2-0، باللقاء الذي شهد أخطاء ساذجة من مدافعي الفريق وحارسه محمد عواد.

ويأمل الزمالك في مواجهة الترجي، تحقيق الفوز للوصول إلى النقطة الرابعة، بعد حصوله على نقطة واحدة من تعادله خارج ملعبه مع المريخ السوداني سلبيا في ليبيا، وخسارته الكارثية في افتتاح مشواره بالبطولة أمام شباب بلوزداد الجزائري على ستاد القاهرة 1-0.