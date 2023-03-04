 السيسي يهنئ رئيس نيجيريا المنتخب.. ويتطلع لمواصلة العمل المشترك بين البلدين - بوابة الشروق
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السيسي يهنئ رئيس نيجيريا المنتخب.. ويتطلع لمواصلة العمل المشترك بين البلدين


نشر في: السبت 4 مارس 2023 - 11:48 ص | آخر تحديث: السبت 4 مارس 2023 - 11:48 ص

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بأخلص التهاني لشعب وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية، والتي تمثل خطوة مهمة في مسار ترسيخ دعائم الديمقراطية في دولة نيجيريا الشقيقة.

كما تقدم الرئيس السيسي، بتهنئة قلبية لأخيه بولا أحمد تينوبو الرئيس المُنتخب لجمهورية نيجيريا الاتحادية، متمنياً له التوفيق، ولشعب نيجيريا الشقيق دوام التقدم والازدهار، ومتطلعاً لمواصلة العمل المشترك بين البلدين، بما يلبي تطلعات شعبيهما نحو التنمية الشاملة، وتطلعات قارتنا الأفريقية نحو المزيد من الاستقرار والرخاء.


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