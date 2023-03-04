المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يصادق على التشكيل الجديد للحكومة

من المقرر أن يصادق المجلس الوطني لنواب الشعب، على التشكيل الجديد المخطط له للحكومة الصينية في جلسته السنوية، التي تستمر حتى 13 مارس الجاري.

وقال المتحدث باسم الاجتماع، وانج تشاو للصحفيين في بكين اليوم السبت، إنه تم تسجيل حوالي 3 آلاف مندوب، في الجلسة في قاعة الشعب الكبرى.

ومن المقرر أن يفتتح رئيس مجلس الدولة، لي كه تشيانج، الجلسة الموسعة للبرلمان في قاعة الشعب الكبرى غدا الأحد، بتقريره النهائي حول المساءلة.

ومن المتوقع أن يحدد تشيانج، البالغ من العمر 67 عاما، والذي سيستقيل بعد فترتين، هدفا للنمو لهذا العام بحوالي 5% أو حتى أكثر بشكل طفيف، وكان الهدف العام الماضي مماثلا تقريبا وهو حوالي 5.5%.

وسيتم طرح الميزانية الجديدة أيضا في بداية الاجتماع.

وستركز الجلسة على التشكيل الجديد، بعيد المدى للحكومة، والذي يجرى فقط كل 10 سنوات.