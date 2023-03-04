رئيس وزراء العراق: رفضنا الاعتداءات التركية والإيرانية بإجراءات رسمية

شدَّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن بلاده ترفض أي اعتداء على حدودها.

وقال في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم السبت، إن الحكومة رفضت الاعتداءات التركية والإيرانية بإجراءات رسمية.

وأضاف أن قوات أمنية اتحادية أمسكت الحدود مع إيران وتركيا بالتعاون مع أربيل، موضحا أن المعارضة لدول أخرى من العراق يجب أن تكون سلمية وغير مسلحة.

وأكد أن بغداد ليست ناقلا للرسائل بين طهران وواشنطن بل صاحبة مبادرة ومقربة لوجهات النظر، متابعا: "لن نسمح لأي جهة بإدخال العراق في حروب وصراعات خلافا للمصلحة الوطنية".

وفيما يتعلق بملف الفساد وملاحقة المتورطين، فأشار إلى وجود فئة من المسؤولين والموظفين في البلاد محمية من قبل قوى سياسية، دون أن يُسهب في مزيد من التفاصيل.