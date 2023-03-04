إطلاق سراح والد مرتكب حادثة القتل العشوائي في هاناو عام 2020

أطلقت السلطات الألمانية سراح والد مرتكب حادث هاناو العنصري 2020 بعد سجنه بسبب معلومات غير صحيحة.



أعلن ذلك مكتب المدعي العام في هاناو اليوم السبت ردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).



كانت قناة "هيسنشاو. دي" نشرت ذلك من قبل.



كان الرجل أعلن أنه لا يستطيع دفع غرامة انتهاكه قانون الحماية من العنف.



لذلك تم سجنه بدلا من ذلك يوم الأربعاء الماضي بناء على مذكرة توقيف.



لكن بحسب الادعاء العام تبين بعد توقيفه أن أقواله بأنه معسر غير صحيحة.



لذلك صودر أحد الأصول التي يملكها الرجل وتم إخفاؤها سابقا، وأطلق سراحه من السجن يوم أمس الجمعة .



كان ابن هذا الرجل ، وهو في الثالثة والأربعين من العمر، أطلق النار على تسعة أشخاص لدوافع عنصرية في هاناو يوم التاسع عشر من فبراير 2020، ثم قتل والدته وانتحر.



كانت خلفية إصدار هذه العقوبة تتمثل في ستة انتهاكات ارتكبها والد القاتل لقانون الحماية من العنف في الفترة من 3 إلى 11 نوفمبر 2022.



كان والد القاتل انتهك مرارا وتكرارا الحظر القضائي بعدم الاقتراب من موقع الجريمة ومخالفات أخرى.



وتردد أنه توقف عدة مرات بالقرب من المنزل الذي تعيش فيه والدة أحد ضحايا الاعتداء العنصري.



وبناء على ذلك فرضت عليه غرامة إجمالية قدرها 70 نفقة يومية بقيمة 60 يورو لكل يوم، وهو ما يعادل 4200 يورو.



يحقق مكتب المدعي العام في ما مجموعه 30 انتهاكا مشتبها به لقانون الحماية من العنف ضد الرجل.



كما حكم على والد القاتل بغرامة إجمالية قدرها 4800 يورو في قضيتين في سبتمبر 2022 بتهمة الإهانة، وهذا الحكم ليس نهائيا بعد.



ويقال إنه وصف، من بين أمور أخرى، الأشخاص الذين شاركوا في مظاهرة بالقرب من منزله – بمن فيهم أقارب ضحايا الهجوم – بأنهم "غرباء متوحشون" في شكوى جنائية.