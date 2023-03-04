بيانات جديدة تظهر تعويض ألمانيا غياب الغاز الروسي بشكل شبه كامل

اقتربت ألمانيا من تعويض غياب شحنات الغاز الروسي بالكامل، وذلك بفضل الارتفاع الكبير في الواردات من النرويج وهولندا وبلجيكا، بعد أن قطعت موسكو إمدادات الغاز العام الماضي بسبب الدعم الغربي لأوكرانيا.

وبين عام 2017 ونهاية فبراير 2022 استوردت ألمانيا 77 تيراوات / ساعة من الغاز الطبيعي شهريا، والذي تم استخدامه - مطروحا منه الصادرات - لتغطية الاستهلاك الوطني وملء مرافق التخزين، وفقا لوثيقة داخلية صادرة عن الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات، وقد أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت.

وفي المقابل، بلغ صافي الواردات من شهر سبتمبر 2022 حتى نهاية يناير الماضي - أي بدون شحنات الغاز الروسي - 72.7 تيراوات / ساعة في الشهر.

وبالإضافة إلى ذلك، تلقت ألمانيا حوالي 4 تيراوات / ساعة من الغاز الطبيعي المسال عبر محطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة على السواحل الألمانية في يناير الماضي.

ووفقا للوكالة الاتحادية للشبكات، استهلكت ألمانيا حوالي 1000 تيراوات / ساعة من الغاز الطبيعي في عام 2021.

ووفقا للوثيقة، وصل متوسط 26 تيراوات / ساعة من الغاز الطبيعي شهريا إلى ألمانيا من النرويج بين عام 2017 ونهاية فبراير 2022. وبعد تقلص شحنات الغاز الروسي وانقطاعها، ارتفع هذا المقدار إلى 41 تيراوات / ساعة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع صافي الواردات من هولندا من 2 إلى 25 تيراوات / ساعة، وتدفقات الغاز من بلجيكا من حوالي 2 تيراوات / ساعة إلى حوالي 23 تيراوات / ساعة شهريا في المتوسط منذ سبتمبر الماضي.

وتظهر الأرقام أيضا انخفاضا كبيرا في صادرات الغاز الطبيعي الألمانية، على سبيل المثال إلى سويسرا.

وتواصل الوكالة الاتحادية للشبكات تصنيف إمدادات الغاز الألمانية على أنها "مستقرة".