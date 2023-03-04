افتتاح معرض رؤى عربية بمشاركة 150 فنانا من محافظات مصرية

افتتح شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، ودينيس برونيكوف، ممثلا عن مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية بمصر والفنان التشكيلي عادل بنيامين والفنان أحمد غويبة، معرض رؤى عربية.

أقيم المعرض بمشاركة 150 فنانا يمثلون عدة محافظات مصرية، بالإضافة إلى عدد من الفنانين من بعض الدول العربية حيث تم عرض 200 عمل فني، من بينها أعمال للأطفال من ذوي القدرات الخاصة وأعمال الأطفال من الدارسين بقسم اللغات بالمركز الثقافي الروسي، كنتاج لورشتي الرسم بالضوء وفن التطريز.

وصرّح دينيس برونيكوف بأن هذا الاهتمام الواسع من الفنانين المصريين والعرب يعكس الاهتمام بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي، ويسعدنا دائما أن تكون أبواب المركز الروسي مفتوحة لكل المبدعين الشباب.

وذكر شريف جاد رئيس جمعية الخريجين أن المعرض يضم تنوعا فنيا متميزا لفنانين كبار وأطفال صغار أصحاب مواهب واعدة.

وقال الفنان أحمد جمال" قوميسير المعرض"، إن مشاركة فنانين يمثلون عدة محافظات مصرية، بالإضافة إلى أن الإخوة العرب منحوا المعرض خصوصية في تجربة ثرية أتاحت الفرصة لهذا الحشد من الفنانين في المشاركة.

وأكد برونيكوف أن إبداعات الصغار كانت ملفتة للغاية، وقدّم الشكر للجنة المنظمة والمتمثلة في ندى محمود رئيسة قسم الأطفال بالمركز الروسي ونانسي حامد.

وفي الختام، قام قوميسير المعرض الفنان أحمد جمال بتكريم جميع المشاركين.